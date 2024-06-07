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Стоматолог предупредила, что зуб, самостоятельно переставший болеть - крайне тревожным симптом

Стоматолог Кузьменкова: даже если боль исчезла, нездоровый зуб требует лечения

1:33
Здоровье

Как отмечает кандидат медицинских наук, стоматолог Лилия Кузьменкова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", многие считают, что если зубная боль прошла, то можно не обращаться к врачу. Тем не менее, это ошибочное мнение, так как прекращение зубной боли может быть тревожным признаком, вплоть до летального исхода.

Стоматолог Кузьменкова: даже если боль исчезла, нездоровый зуб требует лечения
Фото: Wikipedia by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Первое, что следует понимать, — боль в зубе не исчезает бесследно. Она сигнализирует о проблеме, требующей внимания. Исчезновение боли может свидетельствовать о том, что из-за сильного воспаления погибает нерв в зубе. Тогда пациент перестаёт чувствовать боль, но проблема никуда не уходит. Наоборот, она переходит в более опасную стадию — развитие периодонтита", — сообщила специалист.

Кроме того, она добавила, что при воспалении тканей вокруг корня зуба могут возникнуть абсцесс и гранулёма. В худших ситуациях болезнь переходит на костную ткань, сопровождаясь острой болью и повышением температуры. Также инфекция способна распространиться на другие органы и системы.

Как заключила специалист, бактерии из очага воспаления в зубе могут проникнуть в кровоток и вызвать развитие эндокардита — воспаления внутренней сердечной оболочки. Данное заболевание является чрезвычайно опасным и способно привести к летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или уже имеющими сердечные заболевания.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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