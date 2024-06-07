Врач из Сургута помогла пассажиру, которому стало плохо во время перелёта

Светлана Нефидова, врач-онколог, во время перелёта смогла оказать квалифицированную помощь одному из пассажиров.
Молодой человек настолько боялся перелёта, что принял успокоительное и запил алкоголем. В результате он потерял сознание.
"Светлана Нефидова, онколог Сургутской окружной клинической больницы, в конце мая летела из Сургута в Санкт-Петербург. Вдруг прозвучала фраза: "Если на борту есть врачи, то просим срочно сообщить!". Молодой человек с аэрофобией запил успокоительные таблетки алкоголем, что оказало критическое воздействие на организм", — сообщил на своём сайте Департамент здравоохранения ХМАО.
По рассказу Светланы, молодой человек был бледным и в холодном поту. За время полёта он не раз терял сознание. После приземления в аэропорту Санкт-Петербурга врач передала пострадавшего в руки медиков скорой помощи, пишет URA.RU.
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