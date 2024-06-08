Почему хочется есть сладкое: вы будете в шоке

Тяга к сладкому может возникать из-за воспаления в кишечнике

Тяга к сладкому — это пищевая привычка. Однако могут быть и другие причины желания постоянно есть сладкое.

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Почему хочется есть сладкое

Чаще всего тяга к сладкому вызвана выработкой дофамина, который формирует привычки. Когда человек ест сладкое, повышается уровень инсулина, который высвобождает дофамин и заставляет чувствовать вас счастливым. Поэтому мозг выстраивает логику, что когда мы едим сладкое, мы чувствуем себя лучше.

Однако тяга к сладкому может быть вызвана заболеваниями или воспалением кишечника и другими нарушениями в организме. Дело в том, что болезнетворные кишечные бактерии любят питаться сахаром. Ещё одна причина любви к сладкому — несбалансированное питание.

Как избавиться от привычки есть сладкое

Если это привычка, важно сформировать новое поведение. Попробуйте заменить сладости другой пищей или занятием, чтобы чувствовать себя хорошо. Например, это может быть несладкая, но вкусная еда, фрукты, овощи, сыр, орехи, сухофрукты или ягоды. Также можно заварить чай, приготовить смузи или другой напиток.