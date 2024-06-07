Врач пояснил, что снижение веса, прежде всего, является лечебной мерой

Врач-терапевт, кардиолог и телеведущий Александр Мясников предупреждает, что эпизодические попытки сбросить вес, например, распространённая стратегия "похудеть к лету", дают лишь кратковременный эффект, за которым следует ухудшение здоровья и фигуры.
Доктор Мясников пояснил в своём Telegram-канале, что похудение у людей с избыточной массой тела — важная лечебная процедура. К примеру, уменьшение веса на 5-10% повышает контроль глюкозы у больных диабетом 2-го типа, а снижение веса на 20-25% может привести к длительной ремиссии заболевания.
Однако, чтобы добиться лечебного эффекта, акция "снижаем вес" не должна быть прерываться.
"Иначе вес возвращается. И не просто возвращается. Жировая масса увеличивается в большей степени, чем было исходно", — уточняет специалист.
Как отметил специалист, при снижении веса мы теряем не только жир, но и мышечную массу — до 25% от общей суммы. Это особенно характерно для случаев похудения без наращивания физических нагрузок.
Популярные лекарства от ожирения не способны предотвратить эту проблему.
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