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Врач пояснил, что снижение веса, прежде всего, является лечебной мерой

Александр Мясников: при похудении человек теряет и мышечную массу

1:17
Здоровье

Врач-терапевт, кардиолог и телеведущий Александр Мясников предупреждает, что эпизодические попытки сбросить вес, например, распространённая стратегия "похудеть к лету", дают лишь кратковременный эффект, за которым следует ухудшение здоровья и фигуры.

Александр Мясников: при похудении человек теряет и мышечную массу
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Доктор Мясников пояснил в своём Telegram-канале, что похудение у людей с избыточной массой тела — важная лечебная процедура. К примеру, уменьшение веса на 5-10% повышает контроль глюкозы у больных диабетом 2-го типа, а снижение веса на 20-25% может привести к длительной ремиссии заболевания.

Однако, чтобы добиться лечебного эффекта, акция "снижаем вес" не должна быть прерываться.

"Иначе вес возвращается. И не просто возвращается. Жировая масса увеличивается в большей степени, чем было исходно", — уточняет специалист.

Как отметил специалист, при снижении веса мы теряем не только жир, но и мышечную массу — до 25% от общей суммы. Это особенно характерно для случаев похудения без наращивания физических нагрузок.

Популярные лекарства от ожирения не способны предотвратить эту проблему.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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