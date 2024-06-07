Учёные разработали оральные капли с инсулином для терапии диабета

Обогащённые специальным пептидом капли способствуют лучшему всасыванию инсулина

Учёные из Университета Британской Колумбии (UBC) представили революционную разработку в лечении диабета, которая даёт надежду многим больным. Специалисты лаборатории Ли разработали метод с применением пероральных инсулиновых капель, позволяющих безболезненно вводить и эффективно усваивать инсулин.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Данные капли, обогащённые уникальным пептидом, способным проникать в клетки, облегчают усвоение инсулина в кровеносной системе. Ведущий учёный Ших-Дар Ли подробно объясняет механизм пероральной доставки инсулина, подчёркивая значение пептида как ключевого фактора. Доклинические испытания демонстрируют эффективность этого метода, указывая на его потенциал как альтернативы инъекциям инсулина.

Принимая во внимание, что более 11,7 миллионов жителей Канады имеют диабет или предиабет, данная инновация способна изменить схему лечения, улучшив приверженность пациентов к терапии и качество их жизни. Цель Ли не ограничивается удобством, но также включает снижение рисков осложнений, связанных с традиционными методами введения инсулина.