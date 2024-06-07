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Учёные разработали оральные капли с инсулином для терапии диабета

Обогащённые специальным пептидом капли способствуют лучшему всасыванию инсулина

Здоровье

Учёные из Университета Британской Колумбии (UBC) представили революционную разработку в лечении диабета, которая даёт надежду многим больным. Специалисты лаборатории Ли разработали метод с применением пероральных инсулиновых капель, позволяющих безболезненно вводить и эффективно усваивать инсулин.

Обогащённые специальным пептидом капли способствуют лучшему всасыванию инсулина
Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Данные капли, обогащённые уникальным пептидом, способным проникать в клетки, облегчают усвоение инсулина в кровеносной системе. Ведущий учёный Ших-Дар Ли подробно объясняет механизм пероральной доставки инсулина, подчёркивая значение пептида как ключевого фактора. Доклинические испытания демонстрируют эффективность этого метода, указывая на его потенциал как альтернативы инъекциям инсулина.

Принимая во внимание, что более 11,7 миллионов жителей Канады имеют диабет или предиабет, данная инновация способна изменить схему лечения, улучшив приверженность пациентов к терапии и качество их жизни. Цель Ли не ограничивается удобством, но также включает снижение рисков осложнений, связанных с традиционными методами введения инсулина.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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