Учёные разработали оральные капли с инсулином для терапии диабета

Учёные из Университета Британской Колумбии (UBC) представили революционную разработку в лечении диабета, которая даёт надежду многим больным. Специалисты лаборатории Ли разработали метод с применением пероральных инсулиновых капель, позволяющих безболезненно вводить и эффективно усваивать инсулин.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0