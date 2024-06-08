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Не стоит отказываться от картофеля: почем он необходим для поддержания здоровья

Не стоит исключать из рациона картофель: он содержит много полезных веществ

1:06
Здоровье

Отварной или печёный картофель практически не содержит жира. Клубни богаты крахмалом, но содержат меньше калорий, чем эквивалентная порция макарон из мягкой пшеницы или риса.

Не стоит исключать из рациона картофель: он содержит много полезных веществ
Фото: flickr.com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Польза картофеля для организма

Например, белка в овоще не так много, но он обладает высокой биологической ценностью. Картофельный белок содержит редкие и важные аминокислоты, необходимые для здоровья.

Картофель также содержит много витамина С, витаминов группы В и важных микроэлементов: фосфора, цинка, кремния. Более того, в отличие от описанных выше блюд, картофель содержит полезные микроэлементы, такие как фолиевая кислота и калий.

Содержащиеся в картофеле железо, фосфор, кальций, магний и цинк способствуют росту и укреплению костей.

Очень важно следить за балансом фосфора и кальция в организме, ведь избыток фосфора и недостаток кальция могут привести к снижению плотности костной ткани и, как следствие, остеопорозу.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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