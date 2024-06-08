Не стоит отказываться от картофеля: почем он необходим для поддержания здоровья

Отварной или печёный картофель практически не содержит жира. Клубни богаты крахмалом, но содержат меньше калорий, чем эквивалентная порция макарон из мягкой пшеницы или риса.
Фото: flickr.com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Польза картофеля для организма
Например, белка в овоще не так много, но он обладает высокой биологической ценностью. Картофельный белок содержит редкие и важные аминокислоты, необходимые для здоровья.
Картофель также содержит много витамина С, витаминов группы В и важных микроэлементов: фосфора, цинка, кремния. Более того, в отличие от описанных выше блюд, картофель содержит полезные микроэлементы, такие как фолиевая кислота и калий.
Содержащиеся в картофеле железо, фосфор, кальций, магний и цинк способствуют росту и укреплению костей.
Очень важно следить за балансом фосфора и кальция в организме, ведь избыток фосфора и недостаток кальция могут привести к снижению плотности костной ткани и, как следствие, остеопорозу.
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Владеет методиками проведения диагностических и лечебных пункций суставов, периартикулярных мягких тканей‚ паравертебральных блокад‚ пункций подколенных синовиальных кист Бейкера под контролем и без УЗИ-аппарата, внутрисуставная и системная озонотерапия.
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.