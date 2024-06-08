Не стоит отказываться от картофеля: почем он необходим для поддержания здоровья

Не стоит исключать из рациона картофель: он содержит много полезных веществ

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отварной или печёный картофель практически не содержит жира. Клубни богаты крахмалом, но содержат меньше калорий, чем эквивалентная порция макарон из мягкой пшеницы или риса.

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Польза картофеля для организма

Например, белка в овоще не так много, но он обладает высокой биологической ценностью. Картофельный белок содержит редкие и важные аминокислоты, необходимые для здоровья.

Картофель также содержит много витамина С, витаминов группы В и важных микроэлементов: фосфора, цинка, кремния. Более того, в отличие от описанных выше блюд, картофель содержит полезные микроэлементы, такие как фолиевая кислота и калий.

Содержащиеся в картофеле железо, фосфор, кальций, магний и цинк способствуют росту и укреплению костей.

Очень важно следить за балансом фосфора и кальция в организме, ведь избыток фосфора и недостаток кальция могут привести к снижению плотности костной ткани и, как следствие, остеопорозу.