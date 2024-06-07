Врач рекомендует дополнительный элемент к кондиционеру для профилактики простуды

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Врач Мухамадьяров: при работе кондиционера важен постоянный приток свежего воздуха

1:22
Здоровье

По словам врача-отоларинголога Нияза Мухамадьярова, многие кондиционеры не обеспечивают воздухообмен, а лишь охлаждают воздух в помещении, проводя его через себя. Чтобы предотвратить распространение вредных бактерий, накопившихся внутри устройства, следует каждые 15 минут впускать в комнату новый воздух. Кроме того, рекомендуется приобрести бризер — устройство, обеспечивающее приток свежего воздуха с улицы.

Врач Мухамадьяров: при работе кондиционера важен постоянный приток свежего воздуха
Фото: openverse by matt.hintsa is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

"Оптимальный режим работы устройства составляет +22…+24 °C. Для минимизации рисков переохлаждения желательно направлять поток воздуха в потолок, а в ночное время установить минимальную скорость работы устройства", — дополнил он в интервью для RT.

Согласно утверждению специалиста, необходимо избегать резких перепадов температур, когда разгорячённый человек заходит в охлажденное помещение. Рекомендуется устанавливать кондиционер на 3-4 градуса ниже уличной температуры и постепенно, на пару градусов каждые 30 минут, снижать показатель до оптимального. Также перед летним сезоном важно очистить устройство, поскольку внутри могут размножаться грибки, а фильтры промывать каждые 2-3 недели для предотвращения накопления пыли и пуха.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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