Почему стоит есть абрикосы каждый день: огромная польза для организма

Абрикосы укрепляют сердце и снижают плохой холестерин

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В чём польза абрикоса для организма человека

Абрикос улучшает кроветворение и работу сердца, способствует выведению холестерина из организма, стимулирует перистальтику кишечника, оказывает общеукрепляющее действие.

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Йод нормализует работу щитовидной железы. Стронций используется для профилактики кариеса и остеопороза.

Свежие плоды имеют низкую калорийность (44 килокалории) и высокую питательную ценность за счёт повышенной концентрации (более 10%) углеводов, благодаря чему насыщают организм, не добавляя лишних килограммов.

В чём польза замороженных абрикосов

Замороженные плоды сохраняют все полезные вещества, которые в них содержатся: витамины (РР, С, В1 и В2), каротин, микроэлементы и органические кислоты. Для иммунитета человека отличным подспорьем станет запас абрикосов на зиму.

Можно ли есть абрикос каждый день

Хотя абрикосы низкокалорийны, не стоит увлекаться и съедать их килограммами. Оптимальное количество — не более 3-4 плодов в день. Также не стоит сочетать их с другими фруктами и ягодами.

Переедание абрикосов может вызвать расстройство желудка и диарею.