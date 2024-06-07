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Почему стоит есть абрикосы каждый день: огромная польза для организма

Абрикосы укрепляют сердце и снижают плохой холестерин

1:19
Здоровье

В чём польза абрикоса для организма человека

Абрикос улучшает кроветворение и работу сердца, способствует выведению холестерина из организма, стимулирует перистальтику кишечника, оказывает общеукрепляющее действие.

Абрикосы укрепляют сердце и снижают плохой холестерин
Фото: en.wikipedia.org by xamumu is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license#Zero_/_public_domain

Йод нормализует работу щитовидной железы. Стронций используется для профилактики кариеса и остеопороза.

Свежие плоды имеют низкую калорийность (44 килокалории) и высокую питательную ценность за счёт повышенной концентрации (более 10%) углеводов, благодаря чему насыщают организм, не добавляя лишних килограммов.

В чём польза замороженных абрикосов

Замороженные плоды сохраняют все полезные вещества, которые в них содержатся: витамины (РР, С, В1 и В2), каротин, микроэлементы и органические кислоты. Для иммунитета человека отличным подспорьем станет запас абрикосов на зиму.

Можно ли есть абрикос каждый день

Хотя абрикосы низкокалорийны, не стоит увлекаться и съедать их килограммами. Оптимальное количество — не более 3-4 плодов в день. Также не стоит сочетать их с другими фруктами и ягодами.

Переедание абрикосов может вызвать расстройство желудка и диарею.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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