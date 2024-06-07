Почему стоит есть абрикосы каждый день: огромная польза для организма

Абрикос улучшает кроветворение и работу сердца, способствует выведению холестерина из организма, стимулирует перистальтику кишечника, оказывает общеукрепляющее действие.
Йод нормализует работу щитовидной железы. Стронций используется для профилактики кариеса и остеопороза.
Свежие плоды имеют низкую калорийность (44 килокалории) и высокую питательную ценность за счёт повышенной концентрации (более 10%) углеводов, благодаря чему насыщают организм, не добавляя лишних килограммов.
Замороженные плоды сохраняют все полезные вещества, которые в них содержатся: витамины (РР, С, В1 и В2), каротин, микроэлементы и органические кислоты. Для иммунитета человека отличным подспорьем станет запас абрикосов на зиму.
Хотя абрикосы низкокалорийны, не стоит увлекаться и съедать их килограммами. Оптимальное количество — не более 3-4 плодов в день. Также не стоит сочетать их с другими фруктами и ягодами.
Переедание абрикосов может вызвать расстройство желудка и диарею.
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