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Как предотвратить анемию с помощью питания: полезно знать

Для профилактики анемии нужно есть морепродукты и фрукты с витамином С

1:30
Здоровье

Анемия — это серьёзное состояние, при котором организму не хватает эритроцитов для переноса кислорода.

Для профилактики анемии нужно есть морепродукты и фрукты с витамином С
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему возникает анемия

Анемия является следствием недостатка железа в организме. Это происходит из-за несбалансированного питания, обильных менструаций, хронических заболеваний или генетической предрасположенности.

Как предотвратить анемию с помощью питания

Если у вас анемия, важно обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и начать лечение, назначенное врачом.

Чтобы не допустить развития анемии, важно следить за уровнем железа в своём рационе. Правильное, сбалансированное питание — залог успешной профилактики анемии.

Выбирайте продукты, богатые железом и витамином С. Это поможет вам лучше усваивать железо. Также стоит отказаться или сократить в своём рационе чай и кофе, так как это мешает усвоению минерала. Пейте эти напитки до или после еды.

Проще всего получить железо из продуктов животного происхождения. Это индейка, курица, говядина, субпродукты, тунец и мидии. Из растительных источников выбирайте зелёные и листовые овощи — шпинат, брокколи, капусту.

Сладкий перец, нектарины, персики, малина, апельсины, лимоны, морковь и сладкий картофель способствуют усвоению железа.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попова Юлия
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
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Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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