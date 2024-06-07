Как предотвратить анемию с помощью питания: полезно знать

Для профилактики анемии нужно есть морепродукты и фрукты с витамином С

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анемия — это серьёзное состояние, при котором организму не хватает эритроцитов для переноса кислорода.

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Почему возникает анемия

Анемия является следствием недостатка железа в организме. Это происходит из-за несбалансированного питания, обильных менструаций, хронических заболеваний или генетической предрасположенности.

Как предотвратить анемию с помощью питания

Если у вас анемия, важно обратиться к врачу, чтобы подтвердить диагноз и начать лечение, назначенное врачом.

Чтобы не допустить развития анемии, важно следить за уровнем железа в своём рационе. Правильное, сбалансированное питание — залог успешной профилактики анемии.

Выбирайте продукты, богатые железом и витамином С. Это поможет вам лучше усваивать железо. Также стоит отказаться или сократить в своём рационе чай и кофе, так как это мешает усвоению минерала. Пейте эти напитки до или после еды.

Проще всего получить железо из продуктов животного происхождения. Это индейка, курица, говядина, субпродукты, тунец и мидии. Из растительных источников выбирайте зелёные и листовые овощи — шпинат, брокколи, капусту.

Сладкий перец, нектарины, персики, малина, апельсины, лимоны, морковь и сладкий картофель способствуют усвоению железа.