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Что произойдёт с вашим организмом, если начать принимать пробиотики

ETNT: пробиотики могут помочь похудеть и улучшить работу ЖКТ

2:06
Здоровье

Как сообщает ETNT, в кишечнике важно поддерживать хорошую микрофлору. Что может произойти с вашим организмом, если вы начнёте принимать пробиотики? Эти живые микроскопические организмы могут улучшить пищеварение, поддерживать вашу иммунную систему в отличной форме, контролировать воспаление, помогать расщеплять и усваивать определенные лекарства и даже положительно влиять на ваше настроение.

ETNT: пробиотики могут помочь похудеть и улучшить работу ЖКТ
Фото: flickr.com by Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США is licensed under public domain

Доктор Джош Акс говорит, что люди с проблемами усвоения пищи или питательных веществ, плохим уровнем сахара в крови могут получить большую пользу от приёма пробиотиков. 

Некоторые виды пробиотиков были признаны эффективными для лечения экземы, в то время как другие хорошо подходят для людей с синдромом раздраженного кишечника. Всегда полезно проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать принимать пробиотики. 

Вы можете испытывать меньше запоров

Одним из главных преимуществ приёма пробиотиков является то, что они помогают вашему организму более эффективно расщеплять и метаболизировать питательные вещества в кишечнике. В результате они могут способствовать регулярному опорожнению кишечника и уменьшать неприятные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ваша иммунная система станет сильнее

Не удивляйтесь, если вы обнаружите, что сталкиваетесь с меньшим количеством случаев насморка, как только начнёте принимать пробиотики. Исследования показали, что некоторые пробиотические штаммы могут усиливать иммунную функцию, что может привести к снижению риска инфекций верхних дыхательных путей.

Вам будет легче поддерживать здоровый вес

Если вы пытаетесь похудеть, приём пробиотиков — неплохая идея. Некоторые пробиотические штаммы помогают увеличить мышечную массу и силу, а также поддерживают здоровый контроль веса и восстановление после физических упражнений

Некоторые пробиотики могут фактически ингибировать всасывание пищевых жиров и увеличивать количество жира, выводимого при дефекации.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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