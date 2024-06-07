Врачам из сельской больницы в Тюменской области удалось спасти мужчину, у которого в кишечнике застряла рыбная кость

В Тюменской области спасли мужчину с застрявшей в кишечнике рыбной костью

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В селе Казанское (Тюменская область) врачи спасли мужчину, у которого в кишечнике застряла рыбная кость.

Фото: vk.com/oblzdrav72 by Официальная группа ВКонтакте Департамента здравоохранения Тюменской области is licensed under public domain

56-летний мужчина обратился в Областную больницу №14. Он жаловался на тошноту, слабость и боль в животе.

Ему была проведена компьютерная томограмма, которая показала наличие инородного тела и грыжу. Пациента решено было прооперировать в срочном порядке.

Операция прошла успешно, в ходе неё была найдена рыбная кость. Оказалось, что несколько недель назад мужчина впервые ел карасей.

Сейчас мужчина уже выписан, сообщает tmn.aif.ru.