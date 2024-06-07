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Москвичка стала бесплодной после того, как врачи удалили не ту маточную трубу.

Врачи по ошибке удалили москвичке здоровую маточную трубу вместо воспалённой

1:15
Здоровье

Согласно сообщению SHOT, 41-летняя москвичка Любовь обвиняет хирурга Вячеслава Чурсина из Центра гинекологии им. В. И. Кулакова в совершении врачебной ошибки. По её словам, в прошлом году ей диагностировали воспаление левой маточной трубы и направили на операцию, но Чурсин вместо воспалённой трубы удалил другую, здоровую.

Врачи по ошибке удалили москвичке здоровую маточную трубу вместо воспалённой
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

В процессе восстановления после операции Любовь испытывала постоянные боли и не могла справиться с реабилитацией. Спустя неделю у неё развился чрезвычайно опасный для жизни перитонит из-за скопления гноя в левой маточной трубе, которую в итоге всё же удалили. Очнувшись, Любовь узнала, что теперь бесплодна. По словам женщины, хирург Чурсин объяснил удаление здорового органа осложнениями, которые возникли в ходе операции, а на вопрос, почему не была вовремя удалена воспалённая маточная труба, врач ответил, что так бывает.

После полугода реабилитационного периода пациентка подала заявление на врача, но в возбуждении уголовного дела ей отказали. Сам хирург Чурсин не предоставляет никаких комментариев по данному инциденту.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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