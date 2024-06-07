Россиянам назвали необходимые лекарства, которые важно взять с собой в отпуск, чтобы позже не пожалеть

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Врач Путрова: туристам нужно взять с собой обезболивающие и бинты

1:11
Здоровье

Как отметила врач Любовь Путрова, при подготовке к отпуску туристам следует особое внимание уделить укомплектованию медицинской аптечки, куда должны войти необходимые лекарства, средства от насекомых и солнцезащитные продукты, а также не забыть взять с собой рецепты на регулярно принимаемые медикаменты.

"Не забудьте упаковать аптечку так, чтобы медикаменты не повредились и были легко доступны в случае необходимости. Важно также убедиться, что лекарства хранятся в соответствии с инструкциями: не подвергаются воздействию высоких температур, света или влаги. Где бы вы ни находились, всегда держите аптечку под рукой и обучите своих спутников, как ею пользоваться", — цитирует слова медика URA.ru.

Согласно рекомендациям врача, в аптечке туриста должны быть обезболивающие, жаропонижающие, пробиотики и антигистаминные препараты, а также пластыри разных размеров, бинты, антисептики и репелленты. Кроме того, важно позаботиться о наличии солнцезащитных кремов с высоким SPF и средств для ухода после загара.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Отоларинголог, гирудотерапевт
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