Россиянам назвали необходимые лекарства, которые важно взять с собой в отпуск, чтобы позже не пожалеть

Врач Путрова: туристам нужно взять с собой обезболивающие и бинты

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как отметила врач Любовь Путрова, при подготовке к отпуску туристам следует особое внимание уделить укомплектованию медицинской аптечки, куда должны войти необходимые лекарства, средства от насекомых и солнцезащитные продукты, а также не забыть взять с собой рецепты на регулярно принимаемые медикаменты.

"Не забудьте упаковать аптечку так, чтобы медикаменты не повредились и были легко доступны в случае необходимости. Важно также убедиться, что лекарства хранятся в соответствии с инструкциями: не подвергаются воздействию высоких температур, света или влаги. Где бы вы ни находились, всегда держите аптечку под рукой и обучите своих спутников, как ею пользоваться", — цитирует слова медика URA.ru.

Согласно рекомендациям врача, в аптечке туриста должны быть обезболивающие, жаропонижающие, пробиотики и антигистаминные препараты, а также пластыри разных размеров, бинты, антисептики и репелленты. Кроме того, важно позаботиться о наличии солнцезащитных кремов с высоким SPF и средств для ухода после загара.