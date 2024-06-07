Кардиолог Орловский рассказал, где можно спастись от зноя

Несколько идей, где укрыться от жары

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Видновской клинической больницы Дмитрий Орловский рассказал о местах, где можно укрыться от жары.

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По его словам, в современных автобусах и трамваях есть кондиционеры, в крупных городах от зноя можно укрыться в метро. Спасёт от жары тень деревьев в скверах и парках, а также торговые центры и супермаркеты, пишет NEWS.ru.

"Почти во всех автобусах или трамваях есть кондиционер, как и в торговых центрах. Можно охладиться возле отдела с замороженными продуктами в супермаркете. В мегаполисах есть возможность буквально уйти под землю от жары — в метро, где всегда прохладно. В городских парках всегда прохладнее. Идеальное место — в тени деревьев", — заявил Орловский.