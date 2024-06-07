Гастроэнтеролог Кашух: влажные салфетки или очищающие гели не всегда эффективны

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как защититься от кишечных инфекций

Летом риск подхватить кишечную инфекцию увеличивается в разы. Как обезопасить себя и детей, рассказала гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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"С приходом лета люди проводят больше времени на свежем воздухе и часть приёмов пищи происходит на улице. Нередки случаи, когда невозможно полноценно вымыть руки — в этом случае в ход идут влажные салфетки или очищающие гели, которые не всегда эффективны. К тому же еда, которую взяли с собой перекусить, в жару может довольно быстро испортиться, поскольку высокая температура способствует размножению патогенных микроорганизмов в пище и напитках", — рассказала специалист.

По её мнению, велик риск заболеть кишечной инфекцией на курорте и в походе, потому что качество воды зачастую оставляет желать лучшего. Подхватить инфекцию можно и в открытом водоёме, особенно большой риск у детей, потому что они часто глотают воду. Опасность подстерегает и тех, кто любит полакомиться ягодами, овощами и фруктами, пренебрегая при этом их мытьём.

Чтобы защититься от негативных последствий, гастроэнтеролог посоветовала всегда мыть руки перед едой, если же такой возможности нет, то использовать антисептики на спиртовой основе, сообщают "Вести Подмосковья".