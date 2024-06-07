Психолог Покусаева: в современном мире людей нужно знакомить с тем, что возможна жизнь без гаджетов

"Цифровой детокс" полезно устраивать не только взрослым, но и подросткам

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Портала SuperJob обнародовал данные очередного исследования, согласно которому 47% жителей России считают, что у них есть зависимость от гаджетов и интернета. И лишь 39% иногда практикуют "цифровой детокс" — временный отказ от гаджетов и интернета.

Фото: flickr.com by Марк Смит is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как лучше провести "цифровой детокс" рассказала семейный и клинический психолог Олеся Покусаева.

"Действительно, зависимость от гаджетов у людей достаточно сильная. Я участвовала в "цифровых детоксах" и наблюдала панический страх: "Как же меня день или два не будет на связи? Мир рухнет". У меня был опыт трёхдневного, пятидневного и даже десятидневного детокса без гаджетов. Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. Это ощущение нашей всевозможнейшей востребованности. На самом деле есть некий круг нужных людей: это близкие, рабочие контакты — 5-10 человек. Их можно предупредить, что вас не будет в Сети. Опять же, бывает, разряжается аккумулятор, люди разбивают телефоны, нет связи. И мир не рассыпается", — заявила специалист.

По мнению психолога, в современном мире людей нужно знакомить с тем, что возможна жизнь и без гаджетов.

Более того, "цифровой детокс" полезен не только для взрослых, но и для подростков. Для последних даже 1 день без гаджетов и интернета — это уже очень хорошо. В ряде детских лагерей даже стали внедрять отдых без смартфонов.

По словам эксперта, при отсутствии гаджетов и связи, у зависимого человека появляется раздражение и агрессия. Существуют даже формы зависимости от переписок, пабликов и игр, сообщает NewsInfo.Ru.