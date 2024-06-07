Science Advances: длительная кето-диета может вызвать старение клеток сердца и почек

Кето-диета один из популярных способов борьбы с лишним весом. Однако новое исследование учёных из Центра медицинских наук Техасского университета выяснило, что её рацион может способствовать клеточному старению некоторых органов.
Кето-диета предполагает включение в меню продуктов, содержащих жиры, а вот углеводные продукты необходимо есть как можно реже.
В своём исследовании учёные выяснили, если на кето-диете сидеть длительное время, то она вызывает клеточное старение органов, среди которых сердце и почки. Исследование опубликовано в издании Science Advances.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?