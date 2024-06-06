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Гинцбург рассказал о соотношении смертности от COVID-19 и от гриппа

Учёный Гинцбург: COVID-19 уносит больше человеческих жизней, чем грипп

1:06
Здоровье

Глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума, что сейчас от COVID-19 умирает в 3,5 раза больше людей, чем от гриппа.

Учёный Гинцбург: COVID-19 уносит больше человеческих жизней, чем грипп
Фото: wearecovert.com by Covert is licensed under public domain

Согласно данным официального сайта "Стопкоронавирус", на которые сослался учёный, смертность от COVID-19 составляет от 50 до 70 человек в неделю.

"Если умножить это число на четыре, а четыре умножить потом на 12, то получается, что от COVID-19 умирает в 3,5 раза больше, чем от гриппа", — обратил внимание Гинцбург, которого цитирует Газета.Ru.

Гинцбург также отметил, что важным вопросом является вакцинация от COVID-19 в России, особенно разработка актуальных вариантов вакцин против вируса. Он привёл пример США и Европы, где уже используются четвёртый вариант вакцин.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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