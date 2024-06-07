Вред и польза черники: кому её противопоказано есть

Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Неповторимый вкус черники невозможно спутать ни с чем другим.

Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие любят эти крупные и сочные ягоды за их мягкую сладость с едва заметной кислинкой.

В чём польза черники

Черника укрепляет стенки сосудов и улучшает процесс кроветворения. Она положительно влияет на нервную систему, так как содержит магний, который оказывает эффективное успокаивающее действие. В комплексном лечении сахарного диабета черника просто незаменимый помощник.

Ягоды обладают противовоспалительным, противомикробным, антисклеротическим, кардиологическим, мочегонным и желчегонным действием. Употребление черники эффективно при лечении гипертонии, атеросклероза, заболеваний желудочно-кишечного тракта и ангины.

Вред и противопоказания

Черника может вызвать аллергию, поэтому её не рекомендуют детям до трёх лет. Людям с патологиями желчных протоков следует избегать черники.

Также не рекомендуется употреблять в пищу эту ягоду тем, у кого повышена свёртываемость крови.