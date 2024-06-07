Вред и польза черники: кому её противопоказано есть

Неповторимый вкус черники невозможно спутать ни с чем другим.
Многие любят эти крупные и сочные ягоды за их мягкую сладость с едва заметной кислинкой.
Черника укрепляет стенки сосудов и улучшает процесс кроветворения. Она положительно влияет на нервную систему, так как содержит магний, который оказывает эффективное успокаивающее действие. В комплексном лечении сахарного диабета черника просто незаменимый помощник.
Ягоды обладают противовоспалительным, противомикробным, антисклеротическим, кардиологическим, мочегонным и желчегонным действием. Употребление черники эффективно при лечении гипертонии, атеросклероза, заболеваний желудочно-кишечного тракта и ангины.
Черника может вызвать аллергию, поэтому её не рекомендуют детям до трёх лет. Людям с патологиями желчных протоков следует избегать черники.
Также не рекомендуется употреблять в пищу эту ягоду тем, у кого повышена свёртываемость крови.
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