Вред и польза черники: кому её противопоказано есть

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Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете

1:08
Здоровье

Неповторимый вкус черники невозможно спутать ни с чем другим.

Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Многие любят эти крупные и сочные ягоды за их мягкую сладость с едва заметной кислинкой.

В чём польза черники

Черника укрепляет стенки сосудов и улучшает процесс кроветворения. Она положительно влияет на нервную систему, так как содержит магний, который оказывает эффективное успокаивающее действие. В комплексном лечении сахарного диабета черника просто незаменимый помощник.

Ягоды обладают противовоспалительным, противомикробным, антисклеротическим, кардиологическим, мочегонным и желчегонным действием. Употребление черники эффективно при лечении гипертонии, атеросклероза, заболеваний желудочно-кишечного тракта и ангины.

Вред и противопоказания

Черника может вызвать аллергию, поэтому её не рекомендуют детям до трёх лет. Людям с патологиями желчных протоков следует избегать черники.

Также не рекомендуется употреблять в пищу эту ягоду тем, у кого повышена свёртываемость крови.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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