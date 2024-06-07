Какие продукты богаты железом: полезно знать для здоровья

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Железом богаты морепродукты, зелёные овощи и говядина

1:23
Здоровье

Железо является важным элементом для здоровья человека. Лучший способ получить железо — это пища.

Железом богаты морепродукты, зелёные овощи и говядина
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зачем организму железо

Железо необходимо человеку для профилактики анемии. Дело в том, что железо участвует в выработке гемоглобина — молекулы, содержащейся в эритроцитах. Гемоглобин нужен человеку для того, чтобы транспортировать кислород по всему организму.

Где много железа

Железо содержится в продуктах животного происхождения. Это мясо свинины, говядины, курицы, индейки. Также морепродукты — тунец, сардины, мидии, лосось. Железом богаты и субпродукты — печень, почки.

Если вы придерживаетесь растительной диеты, вы можете получить железо, добавив в свой рацион обогащённые железом продукты, семена льна, орехи, сухофрукты, цельнозерновой хлеб и макароны.

Также железом богаты бобовые и зелёные овощи — соя, чечевица, фасоль, нут, шпинат, брокколи. Некоторые продукты помогают усваивать железо — это ягоды, лимоны, апельсины, дыни, киви, перец.

Некоторые продукты, наоборот, препятствуют усвоению железа. Например, чай, кофе, молочные продукты.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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