Врач раскрыл, какие лекарства следует принимать стоя

Доктор Мясников: препараты от остеопороза нужно пить стоя

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" сообщил, что некоторые препараты для лечения остеопороза необходимо принимать только в вертикальном положении и нельзя ложиться в течение 30 минут после их приёма, чтобы предотвратить ожог пищевода.

Фото: flickr.com by Russell Bernice is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Бисфосфонаты — это средства, используемые для укрепления костной ткани. Они часто назначаются людям старше 65 лет, поскольку у многих из них наблюдается остеопороз — заболевание, ведущее к истончению костей и увеличению вероятности переломов. Некоторые из таких лекарств способны раздражать пищевод.

"Поэтому пить их только стоя, после того как выпили, 30 минут не ложиться, а то если лечь, они приведут к ожогу пищевода", — пояснил Александр Мясников.

Врач подчеркнул, что если нестероидные противовоспалительные препараты принимаются на протяжении длительного периода (от 5 до 7 дней), их следует сочетать с медикаментами, обеспечивающими защиту желудка.