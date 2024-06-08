Врач раскрыла серьёзные последствия употребления картофеля фри

Врач Кэтрин Шэнахан предупредила, что растительное масло — это компонент, который способен превратить аппетитное блюдо в медленно разрушающий организм яд.
Имеются в виду обработанные масла, получаемые из различных семян — подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, хлопка и сафлора. Они могут быть токсичными и представлять угрозу возникновения ряда заболеваний, особенно при повторном использовании, как в случае приготовления картофеля фри.
Согласно мнению медицинского специалиста, уровень токсинов в одной порции жареного картофеля эквивалентен их содержанию в 25 сигаретах, что превышает показатели целой упаковки.
Процесс жарки во фритюре лишь усиливает вредное воздействие. Специалист считает, что такое влияние может быть одной из причин возникновения болезни Альцгеймера.
Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.