Врач раскрыла серьёзные последствия употребления картофеля фри

Врач Шэнахан: растительное масло способно превратить блюдо в яд

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Кэтрин Шэнахан предупредила, что растительное масло — это компонент, который способен превратить аппетитное блюдо в медленно разрушающий организм яд.

Фото: wikimedia.org by Keith McDuffee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Имеются в виду обработанные масла, получаемые из различных семян — подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, хлопка и сафлора. Они могут быть токсичными и представлять угрозу возникновения ряда заболеваний, особенно при повторном использовании, как в случае приготовления картофеля фри.

Согласно мнению медицинского специалиста, уровень токсинов в одной порции жареного картофеля эквивалентен их содержанию в 25 сигаретах, что превышает показатели целой упаковки.

Процесс жарки во фритюре лишь усиливает вредное воздействие. Специалист считает, что такое влияние может быть одной из причин возникновения болезни Альцгеймера.