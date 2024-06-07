Диета, которая улучшает здоровье кишечника: обратите на неё внимание

Здоровье кишечника играет важную роль в благополучии всего человеческого организма.
Здоровый кишечник может уменьшить проблемы с желудочно-кишечным трактом. По мере того, как кишечник расщепляет пищу, он обеспечивает организм питательными веществами.
Важно следить за здоровьем кишечника, так как это связано с нормальным функционированием иммунной, эндокринной, а также сердечно-сосудистой систем.
Здоровье кишечника также влияет на нормальную работу мозга. От этого зависит настроение и психическое здоровье человека.
Исследования показывают, что кишечные бактерии связаны с появлением депрессией.
Греческий йогурт полезен для здоровья кишечника. Это хороший источник белка и пробиотиков. Выбирайте продукт без сахара. Добавьте в йогурт свежие или замороженные ягоды, фрукты и добавьте в тарелку орехи и зёрна.
Полезны и другие продукты, которые содержат пробиотики. Это кимчи, квашеная капуста, чайный гриб. Кимчи — это ферментированная пряная капуста, богатая антиоксидантами.
Квашеная капуста похожа на кимчи по брожению, но не острая. Это немецкое блюдо богато пробиотиками и витаминами. Чайный гриб бывает разных вкусов, и легко выбрать то, что вам нравится.
Для здоровья кишечника также полезно добавить в свой рацион артишоки, грибы, чеснок, драконий фрукт и соевые бобы.
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