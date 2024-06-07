Объяснение диетологов: что такое сложные углеводы и почему их важно употреблять

Сложные углеводы нужны для правильной работы поджелудочной железы

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сложные углеводы — те, которые усваиваются медленно, за счёт чего организм получает необходимую энергию и успевает её расходовать, не накапливая жир.

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Что будет, если не есть сложные углеводы

Клетки нервной и мышечной ткани, которые являются основными потребителями энергии, наиболее чувствительны к углеводной недостаточности.

При нехватке углеводов для восполнения энергии начинают использоваться жиры и даже белки, что может вызвать серьёзные изменения в обмене веществ и повлиять на работу печени и почек.

Поскольку сложные углеводы перевариваются дольше, они вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови по сравнению с простыми углеводами.

В каких продуктах содержатся сложные углеводы

Овощи и зелень — это, прежде всего, помидоры, лук, кабачки, сельдерей, капуста, шпинат, салат.

Ягоды и фрукты — киви, яблоки, инжир, вишня. Крупы — гречка, пшеница, бурый и белый рис.

Бобовые и зерновые — макароны твердых сортов, ячменные хлопья, горох, фасоль, чечевица.

Благодаря хорошим углеводам сахар поступает в кровь медленно, а поджелудочная железа работает правильно.