Врач раскрыла преимущества радужного рациона

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Профессор Погожева: радужная диета помогает защитить клетки от воздействия радикалов

1:25
Здоровье

Согласно принципам радужной диеты, в ежедневном рационе следует включать растительные продукты, представленные семью цветами радуги. Такое питание помогает защитить клетки от воздействия свободных радикалов. Об этом сайту aif.ru сообщила доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

Профессор Погожева: радужная диета помогает защитить клетки от воздействия радикалов
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В условиях стресса организм производит избыток активных форм кислорода, которые негативно влияют на клетки, повреждая их мембраны, а также органы и ткани. Для борьбы с их разрушительным воздействием могут применяться вещества с антиоксидантной активностью.

"Это прежде всего различные флавоноиды (растительные пигменты, окрашивающие фрукты и овощи в разные цвета), многие витамины (А, С, Е), каротиноиды, минеральные вещества", — пояснила специалист.

Антиоксиданты из пищи можно получить, придерживаясь радужной диеты, разработанной директором института диетологии в Калифорнии доктором Хибером. По его мнению, важно включать в рацион каждый день продукты семи цветов: красного, фиолетового, оранжевого, оранжево-жёлтого, желто-зелёного, зелёного и бело-зелёного. Дополнительно, рекомендуется употреблять достаточное количество белка и продуктов из цельных зерён, отмечает Погожева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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