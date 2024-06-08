Врач раскрыла преимущества радужного рациона

Согласно принципам радужной диеты, в ежедневном рационе следует включать растительные продукты, представленные семью цветами радуги. Такое питание помогает защитить клетки от воздействия свободных радикалов. Об этом сайту aif.ru сообщила доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.
В условиях стресса организм производит избыток активных форм кислорода, которые негативно влияют на клетки, повреждая их мембраны, а также органы и ткани. Для борьбы с их разрушительным воздействием могут применяться вещества с антиоксидантной активностью.
"Это прежде всего различные флавоноиды (растительные пигменты, окрашивающие фрукты и овощи в разные цвета), многие витамины (А, С, Е), каротиноиды, минеральные вещества", — пояснила специалист.
Антиоксиданты из пищи можно получить, придерживаясь радужной диеты, разработанной директором института диетологии в Калифорнии доктором Хибером. По его мнению, важно включать в рацион каждый день продукты семи цветов: красного, фиолетового, оранжевого, оранжево-жёлтого, желто-зелёного, зелёного и бело-зелёного. Дополнительно, рекомендуется употреблять достаточное количество белка и продуктов из цельных зерён, отмечает Погожева.
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