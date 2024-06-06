Вкусные и полезные нектарины: обеспечат красоту кожи и улучшение здоровья

Нектарины улучшают работу кишечника и вид кожи

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нектарин — это разновидность персика с гладкой кожицей. Это необычайно вкусный и полезный фрукт.

Фото: commons.wikimedia.org by Jack Dykinga is licensed under public domain

В чём польза нектаринов

Нектарины низкокалорийны, несмотря на свою сладость. Фрукт помогает организму усваивать железо, помогает контролировать лишний вес, а также улучшает качество кожи. Витамин С в составе помогает поддерживать функционирование иммунной системы.

Клетчатка нормализует работу кишечника и помогает лучше переваривать пищу. Нектарины обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Калий в составе улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Фрукт способствует улучшению защитного барьера кожи и защищает её от болезнетворных микроорганизмов.

Как лучше всего есть нектарины

Лучше всего употреблять нектарины в свежем, необработанном виде.

Таким образом, фрукт сохраняет все свои полезные вещества: витамины, минералы и антиоксиданты. Можно добавлять свежие фрукты в салаты, смузи, мюсли, кукурузные хлопья, овсянку.