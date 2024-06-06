Вкусные и полезные нектарины: обеспечат красоту кожи и улучшение здоровья

Нектарин — это разновидность персика с гладкой кожицей. Это необычайно вкусный и полезный фрукт.
Нектарины низкокалорийны, несмотря на свою сладость. Фрукт помогает организму усваивать железо, помогает контролировать лишний вес, а также улучшает качество кожи. Витамин С в составе помогает поддерживать функционирование иммунной системы.
Клетчатка нормализует работу кишечника и помогает лучше переваривать пищу. Нектарины обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Калий в составе улучшает работу сердечно-сосудистой системы.
Фрукт способствует улучшению защитного барьера кожи и защищает её от болезнетворных микроорганизмов.
Лучше всего употреблять нектарины в свежем, необработанном виде.
Таким образом, фрукт сохраняет все свои полезные вещества: витамины, минералы и антиоксиданты. Можно добавлять свежие фрукты в салаты, смузи, мюсли, кукурузные хлопья, овсянку.
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