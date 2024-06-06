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Названа неожиданная пользы от употребления черешни

Врач Агапкин: от черешни приступы подагры происходят реже

0:51
Здоровье

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" о неожиданной пользе черешни для лиц, имеющих избыточный вес. Выпуск доступен к просмотру на сервисе "Смотрим".

Врач Агапкин: от черешни приступы подагры происходят реже
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Агапкин отметил, что, по данным одного исследования, употребление данных ягод снижает частоту приступов подагры. Согласно его словам, данный эффект достигается из-за способности черешни снижать уровень мочевой кислоты в организме.

"Поэтому этот продукт очень полезен людям, которые имеют избыточный вес, потому что при ожирении мы очень часто наблюдаем повышение уровня мочевой кислоты", — отметила дополнительно Марина Макиша, подчеркнув, что черешня — хорошая замена десерту.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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