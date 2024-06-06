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Доказано: свет смартфона не мешает заснуть — важно, что вы в нём смотрите

Опровергнуто влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания

1:59
Здоровье

Британские учёные опровергли влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания и качество сна, пишет во вторник The Times.

Опровергнуто влияние "синего света" экранов гаджетов на скорость засыпания
Фото: Freepik by freepik is licensed under public domain

Миф о подавлении выработки гормона сна мелатонина под воздействием излучения дисплеев телевизоров, телефонов и планшетов настолько укоренился, что даже Национальная служба здравоохранения рекомендует их избегать перед сном.

Однако он не подтверждён метаанализом исследований на эту тему, опубликованным журналом Sleep Medicine Reviews. "В 11 исследованиях, проведённых по всему миру, нет никаких доказательств того, что свет экрана за час до сна мешает заснуть", — говорит клинический психолог Майкл Градисар.

Самый сильный эффект из выявленных в экспериментах 10-летней давности — перед выходом из дома телефон может задержать в среднем на 10 минут. "Следует спросить, действительно ли десять минут имеют значение?" — резонно замечает Градисар.

Предположения о связи света смартфонов с бессонницей возникли после открытия в 2000-х годах "светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки", которые действительно связаны с выработкой мелатонина, напоминает профессор циркадной нейробиологии в Оксфорде Рассел Фостер.

"Нет никаких доказательств, что синий свет экранов вообще оказывает какое-либо существенное влияние", — подчеркивает он.

"Хотя синий и зелёный свет наиболее эффективно подавляют вечерний уровень мелатонина и заставляют нас чувствовать себя более бодрыми, свет должен быть ярким. Экраны излучают больше синего света, чем других, но его сила недостаточно яркая, чтобы нарушить сон", — объясняет Градисар.

По его мнению, на качестве отдыха скорее может отразиться контент, просматриваемый перед сном, хотя и этому нет убедительных доказательств.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
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