Врач опровергла главный миф о спортивном питании

Врач Тимощенко: спортивное питание не относится к анаболическим стероидам

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спортивное питание не связано с анаболическими стероидами, как обычно полагают, сообщает гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, по информации NEWS. ru. Специалист пояснила, что использование этого вида добавок, особенно спортсменами, допустимо для добавления или корректировки питания.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Спортивное питание представляет собой добавку к пище для обогащения рациона спортсменов на фоне интенсивных нагрузок", — уточнила Анастасия Тимощенко.

По её утверждению, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением спортивного питания, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Врач отметила, что спортсмены часто дополняют рацион добавками в виде протеиновых батончиков и коктейлей.

В них присутствуют белки молока/сои/яиц в значительных количествах и в форме уже частично расщеплённых соединений. Этот способ получения белка может вызвать некоторые проблемы в работе ЖКТ из-за недостатка ферментов в кишечнике, что часто сопровождается вздутием, как резюмировала специалист.