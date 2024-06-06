Врач опровергла главный миф о спортивном питании

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Врач Тимощенко: спортивное питание не относится к анаболическим стероидам

1:08
Здоровье

Спортивное питание не связано с анаболическими стероидами, как обычно полагают, сообщает гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, по информации NEWS. ru. Специалист пояснила, что использование этого вида добавок, особенно спортсменами, допустимо для добавления или корректировки питания.

Врач Тимощенко: спортивное питание не относится к анаболическим стероидам
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Спортивное питание представляет собой добавку к пище для обогащения рациона спортсменов на фоне интенсивных нагрузок", — уточнила Анастасия Тимощенко.

По её утверждению, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением спортивного питания, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Врач отметила, что спортсмены часто дополняют рацион добавками в виде протеиновых батончиков и коктейлей.

В них присутствуют белки молока/сои/яиц в значительных количествах и в форме уже частично расщеплённых соединений. Этот способ получения белка может вызвать некоторые проблемы в работе ЖКТ из-за недостатка ферментов в кишечнике, что часто сопровождается вздутием, как резюмировала специалист.

 

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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