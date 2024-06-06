Врач опровергла главный миф о спортивном питании

Спортивное питание не связано с анаболическими стероидами, как обычно полагают, сообщает гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко, по информации NEWS. ru. Специалист пояснила, что использование этого вида добавок, особенно спортсменами, допустимо для добавления или корректировки питания.
"Спортивное питание представляет собой добавку к пище для обогащения рациона спортсменов на фоне интенсивных нагрузок", — уточнила Анастасия Тимощенко.
По её утверждению, следует проконсультироваться с врачом перед употреблением спортивного питания, особенно людям с заболеваниями ЖКТ. Врач отметила, что спортсмены часто дополняют рацион добавками в виде протеиновых батончиков и коктейлей.
В них присутствуют белки молока/сои/яиц в значительных количествах и в форме уже частично расщеплённых соединений. Этот способ получения белка может вызвать некоторые проблемы в работе ЖКТ из-за недостатка ферментов в кишечнике, что часто сопровождается вздутием, как резюмировала специалист.
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