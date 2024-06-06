Малышева рассказала о полезных свойствах хрена в виде приправы

Елена Малышева: приправа из хрена имеет противораковые свойства

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам доктора и телеведущей Елены Малышевой, хреновая приправа имеет противораковое действие, о чём она рассказала в программе "Жить здорово!" на Первом канале. Также этот корень способствует защите глазных нервов.

Фото: creativecommons.org by Christian Fischer is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Кардиолог Герман Гандельман пояснил, что хрен содержит глюкозинолаты, которые имеют противораковые свойства. Исследования показали, что они благотворно влияют на организм. Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что хрен также является полезным для зрения.

"Как мы видим? Информация попадает в глаз — это принимающее устройство. И по зрительному нерву вся информация передается в кору головного мозга. Глюкозинолаты защищают нервы от повреждений", — отметил специалист.

Эксперты рекомендуют выбирать свежий корень вместо готового продукта в банке. Лучше всего добавлять его в питание в форме соуса или приправы: натереть хрен и смешать его с ингредиентами по личному вкусу. Как утверждают врачи, это могут быть сметана, помидоры, свекла и другие продукты.