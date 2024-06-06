Как отличить эмоциональный голод от настоящего: обратите внимание на эти признаки

При эмоциональном переедании хочется есть определённые продукты

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторым людям довольно трудно отличить настоящий голод от эмоционального переедания. Когда им скучно, они устали или беспокоятся, их первая мысль — съесть что-нибудь, но это определённо не голод.

Вот несколько признаков настоящего голода, которые могут помочь вам отличить одно от другого.

Физические ощущения

Подлинный голод часто сопровождается физическими ощущениями, такими как урчание в животе или ощущение пустоты. Эмоциональный голод обычно возникает внезапно и не связан с физическими ощущениями в желудке.

Постепенное начало

Голод имеет тенденцию нарастать постепенно. Эмоциональный голод может возникнуть внезапно, вызванный эмоциями, а не физической потребностью.

Специфическая тяга

Истинный голод означает, что вы хотите есть разнообразную пищу. Эмоциональный голод часто включает в себя специфическую тягу к комфортной пище или определённым текстурам.

Уровни энергии

Подлинный голод сопровождается снижением уровня энергии, сигнализируя о потребности в топливе. Эмоциональный голод может не быть связан с подлинным снижением уровня энергии.

Осознанное питание

Когда вы по-настоящему голодны, вы, как правило, едите более осознанно, наслаждаясь едой. Эмоциональный голод часто включает в себя быстрый приём пищи, без особого внимания к еде.