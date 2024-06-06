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Как отличить эмоциональный голод от настоящего: обратите внимание на эти признаки

При эмоциональном переедании хочется есть определённые продукты

1:30
Здоровье

Некоторым людям довольно трудно отличить настоящий голод от эмоционального переедания. Когда им скучно, они устали или беспокоятся, их первая мысль — съесть что-нибудь, но это определённо не голод.

При эмоциональном переедании хочется есть определённые продукты
Фото: unsplash.com by Karlis Dambrans is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот несколько признаков настоящего голода, которые могут помочь вам отличить одно от другого.

Физические ощущения

Подлинный голод часто сопровождается физическими ощущениями, такими как урчание в животе или ощущение пустоты. Эмоциональный голод обычно возникает внезапно и не связан с физическими ощущениями в желудке.

Постепенное начало

Голод имеет тенденцию нарастать постепенно. Эмоциональный голод может возникнуть внезапно, вызванный эмоциями, а не физической потребностью.

Специфическая тяга

Истинный голод означает, что вы хотите есть разнообразную пищу. Эмоциональный голод часто включает в себя специфическую тягу к комфортной пище или определённым текстурам.

Уровни энергии

Подлинный голод сопровождается снижением уровня энергии, сигнализируя о потребности в топливе. Эмоциональный голод может не быть связан с подлинным снижением уровня энергии.

Осознанное питание

Когда вы по-настоящему голодны, вы, как правило, едите более осознанно, наслаждаясь едой. Эмоциональный голод часто включает в себя быстрый приём пищи, без особого внимания к еде.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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