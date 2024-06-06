Напиток из цикория может существенно улучшить ваше здоровье и помочь в похудении

Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Корень цикория является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для пищеварения. Они могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

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Польза корня цикория для здоровья

Он является источником пребиотиков, которые способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.

Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка. Врачи советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но очень хочется улучшить настроение, повысить продуктивность и справиться с упадком сил.

Напиток, выпитый натощак, притупляет чувство голода и значительно снижает аппетит.

Сколько можно пить цикория в день

Точное количество, которое можно употреблять в день, нигде не указано и индивидуально для каждого человека. Если напиток хорошо переносится, люди обычно принимают по 3-4 чашки в день.