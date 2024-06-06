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Напиток из цикория может существенно улучшить ваше здоровье и помочь в похудении

Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина

1:02
Здоровье

Корень цикория является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для пищеварения. Они могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.

Напиток из цикория снижает аппетит и уменьшает уровень холестерина
Фото: pixabay.com by 1507844 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Польза корня цикория для здоровья

Он является источником пребиотиков, которые способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.

Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка. Врачи советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но очень хочется улучшить настроение, повысить продуктивность и справиться с упадком сил.

Напиток, выпитый натощак, притупляет чувство голода и значительно снижает аппетит.

Сколько можно пить цикория в день

Точное количество, которое можно употреблять в день, нигде не указано и индивидуально для каждого человека. Если напиток хорошо переносится, люди обычно принимают по 3-4 чашки в день.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Александрина Елена
Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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