Напиток из цикория может существенно улучшить ваше здоровье и помочь в похудении

Корень цикория является хорошим источником пищевых волокон, которые важны для пищеварения. Они могут помочь снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца.
Он является источником пребиотиков, которые способствуют развитию здоровых кишечных бактерий.
Отвар цикория повышает аппетит, улучшает пищеварение, устраняет запоры, лечит язву желудка. Врачи советуют пить его в тех случаях, когда кофе противопоказан по состоянию здоровья, но очень хочется улучшить настроение, повысить продуктивность и справиться с упадком сил.
Напиток, выпитый натощак, притупляет чувство голода и значительно снижает аппетит.
Точное количество, которое можно употреблять в день, нигде не указано и индивидуально для каждого человека. Если напиток хорошо переносится, люди обычно принимают по 3-4 чашки в день.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?