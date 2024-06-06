Учёные выяснили, что тесное общение с семьёй и друзьями снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%

Общение с семьёй помогает пожилым уменьшить риск возникновения заболеваний сердца

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёными было проведено исследование, которое выяснило, что хорошие и доверительные отношения с семьёй и друзьями снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

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Учёные из Австралийского университета Монаш изучили данные 9 936 изначально здоровых австралийцев старше 70 лет и выяснили, что проживание с семьёй связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и мужчин, и у женщин.

"Примечательно, что наше исследование показало, что близкие дружеские отношения женщин, особенно тех, кто развился до уровня комфорта в обмене личными делами, были связаны с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то время как у мужчин наличие близких родственников, к которым можно легко обратиться за помощью или обсудить личные проблемы, было связано с более низкой частотой ССЗ. Кроме того, мужчины в этом исследовании, возможно, участвовали в социализации посредством соревновательной деятельности, такой как игры, в то время как женщины, возможно, предпочитали общаться, окружая себя другими людьми, независимо от того, что это за деятельность. Это, в свою очередь, может оказать положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы”, — рассказал Ахамьеле Бирхану Тешале, кандидат наук из Школы общественного здравоохранения и профилактической медицины Университета Монаш и ведущий автор исследования.

Учёные считают, что результаты исследования актуальны не только для людей старше 70 лет, а в принципе для всех, пишет Newatlas.com.