Врач объяснил, как сочетать употребление молочных продуктов с приёмом антибиотиков

Daily Mail: молочные продукты могут влиять на усвоение антибиотиков

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам клинического фармаколога Саймона Максвелла, одновременное употребление молочных продуктов, таких как молоко, йогурт и сыр, может препятствовать всасыванию антибиотиков, сообщает Daily Mail.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Специалист отметил, что антибиотики представляют собой лекарственные препараты, которые включают в себя как природные, так и синтетические антимикробные вещества, применяемые для борьбы с инфекциями. Они подавляют развитие определённых видов бактерий.

Необходимо соблюдать интервал в два часа до или после приёма молочных продуктов при использовании антибиотиков. Это правило особенно важно при использовании тетрациклинов (например, доксициклина) и фторхинолонов (например, ципрофлоксацина).

"Считается, что молекулы таких лекарств связываются с кальцием, содержащимся в молочных продуктах, и образуют вещество, которое организм не в состоянии усвоить. Таким образом снижается доступность антибиотика", — пояснил Саймон Максвелл.

Например, эффективность ципрофлоксацина может быть ухудшена на 42%, если принимать его с йогуртом.