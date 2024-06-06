ВОЗ зарегистрировал первый случай заражения человека птичьим гриппом

В Мексике зафиксирован первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) зафиксирован первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2).

Фото: commons.wikimedia.org by Гнангарра is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Australia

Уже установлено, что 59-летний житель штата Мехико в Мексике не имел контактов ни с домашней птицей, ни с какими-либо другими животными. До появления у него симптомов заболевания, он был прикован к постели на фоне других причин уже в течение 3 недель.

17 апреля у мужчины была зафиксирована высокая температура и наблюдались проблемы с дыханием. Помимо этих симптомов, у него появились тошнота, диарея и общее недомогание. Спустя неделю ему вызвали врачей и в этот же день мужчина умер, сообщают argumenti.ru.