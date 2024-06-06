ВОЗ зарегистрировал первый случай заражения человека птичьим гриппом

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Уже установлено, что 59-летний житель штата Мехико в Мексике не имел контактов ни с домашней птицей, ни с какими-либо другими животными. До появления у него симптомов заболевания, он был прикован к постели на фоне других причин уже в течение 3 недель.
17 апреля у мужчины была зафиксирована высокая температура и наблюдались проблемы с дыханием. Помимо этих симптомов, у него появились тошнота, диарея и общее недомогание. Спустя неделю ему вызвали врачей и в этот же день мужчина умер, сообщают argumenti.ru.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.