Россиянам раскрыли альтернативу для молочных коктейлей в жару, чтобы избежать отравления

Врач-терапевт Ширин Ораева из Видновской КБ Минздрава Подмосковья отмечает, что молочный коктейль не лучший выбор в период жары, как предупреждает она интернет-издание Regions. В условиях жары такие коктейли утрачивают витамины, питательные вещества и пробиотики быстрее.
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Кроме того, они могут испортиться и способны вызвать пищевое отравление, что провоцирует диарею, рвоту и расстройства желудка. А ещё в этих коктейлях содержится молоко, соль, орехи и клубника, вызывающие лимфатические реакции.
"Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, которое стимулирует жажду, и всевозможных добавок, которые пользу организму не приносят", — объяснила Ширин Ораева.
Она предложила кефир как замену. В кефире содержатся кальций, витамин D и полезные молочнокислые бактерии. Благодаря молочной кислоте кефир утоляет жажду и предотвращает обезвоживание.
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