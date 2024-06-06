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Россиянам раскрыли альтернативу для молочных коктейлей в жару, чтобы избежать отравления

Терапевт Ораева: в жару лучше пить кефир, чем молочные коктейли

1:08
Здоровье

Врач-терапевт Ширин Ораева из Видновской КБ Минздрава Подмосковья отмечает, что молочный коктейль не лучший выбор в период жары, как предупреждает она интернет-издание Regions. В условиях жары такие коктейли утрачивают витамины, питательные вещества и пробиотики быстрее.

Терапевт Ораева: в жару лучше пить кефир, чем молочные коктейли
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Кроме того, они могут испортиться и способны вызвать пищевое отравление, что провоцирует диарею, рвоту и расстройства желудка. А ещё в этих коктейлях содержится молоко, соль, орехи и клубника, вызывающие лимфатические реакции.

"Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, которое стимулирует жажду, и всевозможных добавок, которые пользу организму не приносят", — объяснила Ширин Ораева.

Она предложила кефир как замену. В кефире содержатся кальций, витамин D и полезные молочнокислые бактерии. Благодаря молочной кислоте кефир утоляет жажду и предотвращает обезвоживание.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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