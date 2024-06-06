Раскрыто десять продуктов со скрытым сахаром, которые есть в каждом холодильнике

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Врач-диетолог Джоффре: скрытый сахар препятствует похудению

1:14
Здоровье

Полный отказ от сладкого не всегда приводит к похудению, если в учёт не берутся скрытые источники сахара в рационе, предупреждает врач-диетолог Дэрил Джоффе, сообщает РИА "ФедералПресс".

Врач-диетолог Джоффре: скрытый сахар препятствует похудению
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Эксперт подчеркнул, что фанаты кетчупов должны отпустить мысль о стройности тела, поскольку в одной порции томатного и других соусов содержится около трёх чайных ложек сахара. Кроме того, магазинные йогурты, которые привлекают своим натуральным составом, в большинстве случаев содержат сладкие джемы для яркого вкуса. Похожая ситуация с покупными смузи и коктейлями: намного полезнее делать их дома.

К скрытым источникам сахара также можно отнести напитки с подсластителем и ароматизатором, например, пакетированный сок, холодный чай и вода со вкусом фруктов. Если закусывать выпечкой во время потребления подобных напитков, то избежать свисающих боков не получится. По словам Джоффе, не стоит думать, что снеки могут быть полезными. Протеиновые батончики и хлопья могут нарушить планы по похудению, так как содержат такое же количество калорий, как обычные шоколадки

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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