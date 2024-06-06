Эксперт Бондаренко поделился рядом дыхательных техник, чтобы справиться с жарой

Как помочь себе в жару

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В жаркую погоду у многих ухудшается самочувствие, как стабилизировать температуру тела и спастись от перегрева, рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко.

Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Одна из техник — дыхание носом, то есть закрываем одну ноздрю, а другой делаем вдох. Потом меняем. Вторая техника — дыхание сквозь зубы. Дыхание не носом, а ртом. То есть мы можем вставить зубочистку между зубами, спичку, палочку от мороженого, растянуться в улыбке и сквозь зубы сделать вдох на четыре счёта. Вдох мы делаем за счёт живота, надуваем живот — это диафрагмальное дыхание. Потом делаем паузу, считаем до 3-4 и выдыхаем через нос. 6-8 повторений — и вы сразу почувствуете облегчения в голове, у кого-то даже могут побежать мурашки", — поделился эксперт.

Специалист заявил, что эти приёмы помогают усилить естественную работу центральной нервной системы и компенсировать перегрев.

Владимир Бондаренко поделился ещё одной техникой, помогающей в жаркую погоду.

"Животные высовывают язык, мы утратили эту функцию. Высуньте язык, прижмите к верхней губе и делайте короткие дыхания. Это тоже делаем из диафрагмы. Язык является большим теплообменником. Это хороший способ за 3-5 минут сбросить перегрев", — рассказала он.

Он также напомнил в беседе с Радио 1, что в жару нельзя пить алкоголь, есть жареную и жирную пищу. А пить воду лучше каждые 15 минут по 1-2 глоткам.