Аллерголог Болибок: маска и очки защитят от негативного воздействия тополиного пуха

Россиянам рассказали, что маска может помочь в защите от тополиного пуха

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тополиный пух приносит много проблем не только аллергикам, но и обычным людям. Как защитить себя от него, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Он заявил, что сам пух не является аллергеном, потому что в его основе целлюлоза. Главная проблема, которую он доставляет — это раздражение слизистых оболочек.

Аллерголог посоветовал на улице носить маски, а в помещении использовать тканевые завесы, чтобы пух не попадал внутрь. Для защиты глаз отлично подойдут очки.

Ещё одна проблема, которая связана с тополиным пухом, это его способность впитывать различные загрязняющие вещества и пыльцу, которые могут вызвать химическое раздражение и усиливать симптомы аллергии, пишет NewsInfo.Ru.

"Что касается медикаментозной терапии в этот период, то она не избавит от механического раздражения. Независимо от приема лекарств, аллергические реакции на механические раздражители будут продолжать проявляться," — заключил Болибок.