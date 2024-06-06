Аллерголог Болибок: маска и очки защитят от негативного воздействия тополиного пуха

Тополиный пух приносит много проблем не только аллергикам, но и обычным людям. Как защитить себя от него, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он заявил, что сам пух не является аллергеном, потому что в его основе целлюлоза. Главная проблема, которую он доставляет — это раздражение слизистых оболочек.
Аллерголог посоветовал на улице носить маски, а в помещении использовать тканевые завесы, чтобы пух не попадал внутрь. Для защиты глаз отлично подойдут очки.
Ещё одна проблема, которая связана с тополиным пухом, это его способность впитывать различные загрязняющие вещества и пыльцу, которые могут вызвать химическое раздражение и усиливать симптомы аллергии, пишет NewsInfo.Ru.
"Что касается медикаментозной терапии в этот период, то она не избавит от механического раздражения. Независимо от приема лекарств, аллергические реакции на механические раздражители будут продолжать проявляться," — заключил Болибок.
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