Гастроэнтеролог Тимощенко: белок помогает набору мышечной массы

Чтобы набрать мышечную массу необходимо есть определённые продукты, особенно те, что богаты белком. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
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По словам врача, лучшими источниками легкоусвояемого белка являются яйца, молочные продукты, рыба и морепродукты. Из всех видов мяса предпочтение лучше отдавать птице, а вот красное мясо нужно есть не чаще 2 раз в неделю.
Также в наборе мышечной массы помогут крупы, например, гречневая, кукурузная и овсяная. Можно также есть блюда из бобовых и риса, пишет NEWS.ru.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др