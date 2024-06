Гастроэнтеролог Тимощенко: белок помогает набору мышечной массы

Чтобы набрать мышечную массу необходимо есть определённые продукты, особенно те, что богаты белком. Об этом рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

Фото: commons.wikimedia.org by 海鮮ドン is licensed under Attribution-Share Alike 4.0