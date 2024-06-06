JMM: ополаскиватели для рта с этанолом могут стать причиной болезни дёсен и рака пищевода

Ополаскиватели для рта на спиртовой основе могут вызвать болезнь дёсен

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ополаскиватели для рта на основе спирта вызывают в ротовой полости рост 2 видов условно-патогенных бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by АлексНина is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Микробиом во рту — это целая экосистема бактерий. Её здоровое состояние помогает в правильном переваривании пищи и не допускает возникновения заболеваний пародонта и нескольких разновидностей рака.

Этанол в составе ополаскивателей для рта приводит к росту условно-патогенных бактерий — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus.

Из-за их размножения возникают болезни дёсен, онкология пищевода и толстого кишечника. Кроме того, этанол убивает актинобактерии, которые регулируют давление, пишет Journal of Medical Microbiology.