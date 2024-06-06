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JMM: ополаскиватели для рта с этанолом могут стать причиной болезни дёсен и рака пищевода

Ополаскиватели для рта на спиртовой основе могут вызвать болезнь дёсен

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Здоровье

Ополаскиватели для рта на основе спирта вызывают в ротовой полости рост 2 видов условно-патогенных бактерий.

Ополаскиватели для рта на спиртовой основе могут вызвать болезнь дёсен
Фото: commons.wikimedia.org by АлексНина is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Микробиом во рту — это целая экосистема бактерий. Её здоровое состояние помогает в правильном переваривании пищи и не допускает возникновения заболеваний пародонта и нескольких разновидностей рака.

Этанол в составе ополаскивателей для рта приводит к росту условно-патогенных бактерий — Fusobacterium nucleatum и Streptococcus anginosus.

Из-за их размножения возникают болезни дёсен, онкология пищевода и толстого кишечника. Кроме того, этанол убивает актинобактерии, которые регулируют давление, пишет Journal of Medical Microbiology.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Имеет большой клинический опыт лечения дисбактериоза, язвенной болезни и гастрита
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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