Хотя употребление алкоголя родителями может отразиться на генах ребёнка, это не означает, что он неизбежно станет зависимым от спиртного, как прокомментировал врач-психиатр, нарколог, ведущий специалист клиники МСМК Дмитрий Болдырев для сайта aif.ru.
"Гены, точнее повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности. По статистике ВОЗ за 2023 год, Россия не попала даже в десятку самых пьющих стран", — сообщил Дмитрий Болдырев.
Нарколог уточнил, что страны с наиболее высокими показателями потребления алкоголя — это Молдова, Литва, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом русские люди не были знакомы с водкой и отдавали предпочтение медовухе, браге и другим слабоалкогольным напиткам. Водка появилась в России только при Петре Первом, который привёз её из Европы.
Специалист отметил, что даже при генетической предрасположенности к алкоголизму ребёнок может вырасти абсолютно здоровым. Он пояснил, что решающую роль играет окружающая среда и то, видел ли ребёнок своих родителей пьющими — в этом случае, если подобного не происходило, он не допустит алкоголя или злоупотребления им и в своей жизни.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.