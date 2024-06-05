Нарколог раскрыл, влияют ли пьющие родственники на ребёнка

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Нарколог Болдырев: при наличии гена алкоголизма ребёнок имеет шанс вырасти здоровым

1:32
Здоровье

Хотя употребление алкоголя родителями может отразиться на генах ребёнка, это не означает, что он неизбежно станет зависимым от спиртного, как прокомментировал врач-психиатр, нарколог, ведущий специалист клиники МСМК Дмитрий Болдырев для сайта aif.ru.

Нарколог Болдырев: при наличии гена алкоголизма ребёнок имеет шанс вырасти здоровым
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Гены, точнее повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности. По статистике ВОЗ за 2023 год, Россия не попала даже в десятку самых пьющих стран", — сообщил Дмитрий Болдырев.

Нарколог уточнил, что страны с наиболее высокими показателями потребления алкоголя — это Молдова, Литва, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом русские люди не были знакомы с водкой и отдавали предпочтение медовухе, браге и другим слабоалкогольным напиткам. Водка появилась в России только при Петре Первом, который привёз её из Европы.

Специалист отметил, что даже при генетической предрасположенности к алкоголизму ребёнок может вырасти абсолютно здоровым. Он пояснил, что решающую роль играет окружающая среда и то, видел ли ребёнок своих родителей пьющими — в этом случае, если подобного не происходило, он не допустит алкоголя или злоупотребления им и в своей жизни.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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