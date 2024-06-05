Нарколог раскрыл, влияют ли пьющие родственники на ребёнка

Нарколог Болдырев: при наличии гена алкоголизма ребёнок имеет шанс вырасти здоровым

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя употребление алкоголя родителями может отразиться на генах ребёнка, это не означает, что он неизбежно станет зависимым от спиртного, как прокомментировал врач-психиатр, нарколог, ведущий специалист клиники МСМК Дмитрий Болдырев для сайта aif.ru.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Гены, точнее повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности. По статистике ВОЗ за 2023 год, Россия не попала даже в десятку самых пьющих стран", — сообщил Дмитрий Болдырев.

Нарколог уточнил, что страны с наиболее высокими показателями потребления алкоголя — это Молдова, Литва, Чехия, Франция, Германия и Португалия. Кроме того, он подчеркнул, что в прошлом русские люди не были знакомы с водкой и отдавали предпочтение медовухе, браге и другим слабоалкогольным напиткам. Водка появилась в России только при Петре Первом, который привёз её из Европы.

Специалист отметил, что даже при генетической предрасположенности к алкоголизму ребёнок может вырасти абсолютно здоровым. Он пояснил, что решающую роль играет окружающая среда и то, видел ли ребёнок своих родителей пьющими — в этом случае, если подобного не происходило, он не допустит алкоголя или злоупотребления им и в своей жизни.