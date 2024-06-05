Министерство здравоохранения представило пугающие цифры, отражающие масштабы проблемы ожирения в России

Замглавы Минздрава Камкин: треть россиян страдает от ожирения

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По официальным данным, почти 2,5 миллиона россиян страдают ожирением, но в действительности этим заболеванием обладает каждый третий житель страны, заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин на Петербургском международном экономическом форуме.

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"Данные 2023 года: количество людей с ожирением, которое зафиксировано по официальным данным, это уже почти два с половиной миллиона человек — 2% от населения страны. Это официальная статистика, но их количество гораздо больше — может составлять до трети всего населения", — сообщил Евгений Камкин на сессии "Ожирение — глобальная эпидемия 21-го века?".

Чиновник отметил, что ожирение оказывает серьёзное негативное воздействие на экономику страны, снижая на 0,7% ВВП государства. Однако лишь треть пациентов считает ожирение болезнью, хотя оно влечет за собой серьёзные последствия для здоровья и ведёт к сокращению продолжительности жизни.

Ситуация с ожирением ухудшается не только в России, но и глобально: согласно статистике ВОЗ, за последние четыре десятилетия число людей, страдающих от этой проблемы, возросло втрое. Также на 6% возросло количество детей с лишним весом.