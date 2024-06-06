Как постепенно снизить потребление сахара: эффективные советы

Для здорового рациона уменьшайте потребление сахара

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы хотите, чтобы ваш рацион был более здоровым, то сахар — это первое, что нужно убрать. Дело в том, что сахар можно найти в большинстве продуктов, поэтому полностью избавиться от него может быть сложно.

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Вот несколько советов о том, как постепенно снижать потребление сахара.

Помните об источниках сахара

Обратите внимание на этикетки продуктов питания и узнайте о различных названиях сахара, таких как сахароза, фруктоза или кукурузный сироп. Это поможет вам определить скрытые сахара в обработанных пищевых продуктах.

Сократите потребление сладких напитков

Начните с сокращения потребления сладких напитков, таких как газировка, энергетические напитки и подслащенные соки. Вместо этого выбирайте воду, несладкий чай или настаивайте воду с фруктами для аромата.

Выбирайте цельные продукты

Сосредоточьтесь на потреблении цельных продуктов, таких как нежирные белки, цельнозерновые продукты и овощи.

Эти продукты, как правило, содержат меньше добавленного сахара по сравнению с обработанными пищевыми продуктами.

Постепенно уменьшайте сахар в рецептах

При приготовлении пищи или выпечки постепенно уменьшайте количество сахара в рецептах. Со временем ваши вкусовые рецепторы привыкнут к более низкому уровню сладости.