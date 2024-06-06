Вот в какое время нужно ужинать, чтобы поддерживать нормальный вес и укреплять здоровье

Для улучшения здоровья стоит ужинать за пару часов до сна

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровый ужин важен для вашего здоровья. В этой статье мы расскажем, какое время лучше выбрать для ужина.

Фото: Spaghetti med ansjoser, hvidløg, kapers og chili by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

В какое время полезно ужинать

Специалисты по питанию рекомендуют ужинать примерно за 2-3 часа до сна. Это даёт организму достаточно времени, чтобы переварить пищу перед отдыхом, и обеспечивает спокойный сон.

Если вы едите перед сном, пища будет перевариваться в течение ночи. Это чревато усталостью и упадком сил по утрам, ведь организм ночью не мог отдохнуть, а, наоборот, тратил свою энергию на пищеварение.

Ужин может состоять как из одного салата, так и кусочка мяса или рыбы с гарниром. Также подойдут свежие овощи, фрукты и ягоды. Главное условие — ужин должен состоять из легкоусвояемой, нежирной и несолёной пищи.

Если в течение дня вы не смогли съесть суп на обед, вы можете начать ужин с супа. Тогда у вас будет тот лёгкий и низкокалорийный ужин, который рекомендуют диетологи.

Среди овощей можно выбрать тыкву, сельдерей, помидоры, огурцы, баклажаны или кабачки. Кроме того, для спокойствия можно добавить в ужин сухофрукты, орехи и ромашковый или мятный чай.