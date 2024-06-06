Признаки нехватки витаминов на коже: будьте внимательны к сигналам организма

О дефиците витаминов говорит бледная и сухая кожа

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ваша кожа — самый большой орган, поэтому неудивительно, что её состояние может говорить о состоянии вашего здоровья. Например, если в вашем организме не хватает важных витаминов, вы сможете это заметить, потому что ваша кожа не будет в порядке.

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Вот несколько важных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Сухая кожа

Если ваша кожа грубая или шелушащаяся, это может быть признаком дефицита витаминов. Витамины А и Е важны для увлажнения кожи.

Бледная кожа

Недостаток железа, фолиевой кислоты или витамина B12 может привести к бледности кожи.

Лёгкое образование синяков

Витамин С играет роль в выработке коллагена, который помогает в заживлении ран. Если у вас легко появляются синяки, это может указывать на недостаток витамина С.

Проблемы с прыщами

Иногда низкий уровень витамина А может способствовать возникновению проблем с кожей, таких как акне.

Если вы страдаете от постоянных прыщей, стоит задуматься о приеме витаминов.

Шелушение кожи головы

Недостаток некоторых витаминов группы В может привести к сухости или зуду кожи головы. Обращайте внимание на изменения в здоровье кожи головы.

Потрескавшиеся губы

Витамин B2, также известный как рибофлавин, необходим для здоровой кожи, и потрескавшиеся губы могут указывать на его дефицит.