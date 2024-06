Названо безопасное количество кофе в день: советы диетологов

Если вы любите кофе, то наверняка пьёте его ежедневно — а может и не один раз! Хотя кофе может быть весьма полезен для вашего уровня энергии и настроения, вы не можете пить его слишком много.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported