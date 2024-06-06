Названо безопасное количество кофе в день: советы диетологов

Если вы любите кофе, то наверняка пьёте его ежедневно — а может и не один раз! Хотя кофе может быть весьма полезен для вашего уровня энергии и настроения, вы не можете пить его слишком много.
Но как понять, сколько кофе можно безопасно выпивать в день? Давайте разбираться.
У людей разная толерантность к кофеину. Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на кофе. Если вы заметили нервозность, бессонницу или учащенное сердцебиение, возможно, вы более чувствительны. Тогда стоит пить в день не больше 2 чашек кофе.
Людям с определёнными заболеваниями, такими как проблемы с сердцем или тревожность, возможно, придётся ограничить потребление кофеина. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, что вам подходит.
Дело не только в количестве, но и во времени. Употребление кофе слишком близко ко сну может нарушить ваш сон. Постарайтесь пить последнюю чашку за несколько часов до сна.
Не полагайтесь исключительно на кофе для ежедневного потребления жидкости. Обязательно пейте много воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.
Учитывайте общее содержание кофеина в вашем рационе, включая такие источники, как чай, энергетические напитки и некоторые лекарства.
Если вы начинаете нервничать, испытывать беспокойство или проблемы с пищеварением, это может быть признаком того, что вы выпили достаточно кофеина в течение дня. Прислушивайтесь к сигналам своего организма.
Если вы хотите сократить потребление кофеина, делайте это постепенно. Резкое сокращение потребления может привести к симптомам абстиненции, таким как головные боли и раздражительность.
Кошки — отважные создания.