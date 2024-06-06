Названо безопасное количество кофе в день: советы диетологов

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Оптимальное количество кофе в день не должно превышать 2 чашек

Здоровье

Если вы любите кофе, то наверняка пьёте его ежедневно — а может и не один раз! Хотя кофе может быть весьма полезен для вашего уровня энергии и настроения, вы не можете пить его слишком много.

Оптимальное количество кофе в день не должно превышать 2 чашек
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но как понять, сколько кофе можно безопасно выпивать в день? Давайте разбираться.

Чувствительность к кофеину

У людей разная толерантность к кофеину. Обратите внимание на то, как ваш организм реагирует на кофе. Если вы заметили нервозность, бессонницу или учащенное сердцебиение, возможно, вы более чувствительны. Тогда стоит пить в день не больше 2 чашек кофе.

Подумайте о своём здоровье

Людям с определёнными заболеваниями, такими как проблемы с сердцем или тревожность, возможно, придётся ограничить потребление кофеина. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, что вам подходит.

Следите за временем употребления

Дело не только в количестве, но и во времени. Употребление кофе слишком близко ко сну может нарушить ваш сон. Постарайтесь пить последнюю чашку за несколько часов до сна.

Избегайте обезвоживания

Не полагайтесь исключительно на кофе для ежедневного потребления жидкости. Обязательно пейте много воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

Учитывайте другие источники кофеина

Учитывайте общее содержание кофеина в вашем рационе, включая такие источники, как чай, энергетические напитки и некоторые лекарства.

Прислушивайтесь к своему телу

Если вы начинаете нервничать, испытывать беспокойство или проблемы с пищеварением, это может быть признаком того, что вы выпили достаточно кофеина в течение дня. Прислушивайтесь к сигналам своего организма.

Постепенная корректировка

Если вы хотите сократить потребление кофеина, делайте это постепенно. Резкое сокращение потребления может привести к симптомам абстиненции, таким как головные боли и раздражительность.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Панова Наталья
Отоларинголог, гирудотерапевт
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