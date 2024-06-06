Какую воду нужно пить по утрам для улучшения здоровья: полезные советы
Для улучшения здоровья стоит пить стакан тёплой воды по утрам
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Температура употребляемой воды — важное условие для улучшения здоровья. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно при употреблении воды натощак.
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Какую воду пить натощак: тёплую или холодную
Человеку полезно пить воду комнатной температуры или теплую.
Холодная вода, попадая в желудок, спазмирует его и тормозит пищеварение.
Как пить тёплую воду по утрам
Для получения максимальной пользы и комфорта рекомендуется выпивать один стакан тёплой, но не горячей воды утром, за 30-40 минут до завтрака. Это даст вашему организму время активировать пищеварение.
Какую воду лучше пить: кипячёную или сырую
Пить кипячёную воду всегда безопаснее. В ней содержится минимальное количество вредных веществ, она не всегда полезна, но точно безопасна для человека.
Можно пить сырую воду, если вы уверены в её качестве.
Какая вода самая полезная
Вода из артезианских скважин и родников считается самой целебной.
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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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