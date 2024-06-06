Какую воду нужно пить по утрам для улучшения здоровья: полезные советы

Для улучшения здоровья стоит пить стакан тёплой воды по утрам

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Температура употребляемой воды — важное условие для улучшения здоровья. Этот фактор нельзя игнорировать, особенно при употреблении воды натощак.

Фото: flickr.com by Фотография розового шербета is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Какую воду пить натощак: тёплую или холодную

Человеку полезно пить воду комнатной температуры или теплую.

Холодная вода, попадая в желудок, спазмирует его и тормозит пищеварение.

Как пить тёплую воду по утрам

Для получения максимальной пользы и комфорта рекомендуется выпивать один стакан тёплой, но не горячей воды утром, за 30-40 минут до завтрака. Это даст вашему организму время активировать пищеварение.

Какую воду лучше пить: кипячёную или сырую

Пить кипячёную воду всегда безопаснее. В ней содержится минимальное количество вредных веществ, она не всегда полезна, но точно безопасна для человека.

Можно пить сырую воду, если вы уверены в её качестве.

Какая вода самая полезная

Вода из артезианских скважин и родников считается самой целебной.