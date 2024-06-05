5 лучших продуктов для повышения либидо

Издание ETNT рассказало, как можно повысить либидо при помощи продуктов питания.
Яйца — это не просто полноценный белок. Они содержат природное химическое вещество под названием холин, которое запускает выработку оксида азота (NO), увеличивая приток крови. Высокая концентрация витаминов В5 и В6 в яйцах помогает сбалансировать уровень гормонов и бороться со стрессом.
Потребление большего количества полезных жиров может творить чудеса с вашим либидо. Они имеют решающее значение для поддержания уровня половых гормонов.
Перекусывайте грецкими орехами и миндалем и готовьте блюда на растительных и ореховых маслах с маркировкой холодного отжима.
Шпинат богат марганцем, который способствует выработке женского гормона эстрогена. Дефицит магния также влияет на уровень фертильности женщины. Продукт также богат цинком, который помогает сдерживать выработку гормона гипофиза пролактина. При высоком уровне пролактин может вызвать сексуальную дисфункцию.
Моллюски богаты минералами, которые являются важнейшими компонентами половых гормонов, а также жизненно важны для оптимального функционирования мозга и нервной системы. В частности, устрицы являются богатым источником цинка, который помогает питать предстательную железу и повышает выработку тестостерона.
Исследования показали, что женщины, которые едят шоколад ежедневно, ведут более насыщенную сексуальную жизнь. Он высвобождает серотонин, повышающий настроение и снижающий стресс.
Кошки — отважные создания.