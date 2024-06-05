5 лучших продуктов для повышения либидо

Для повышения либидо нужно есть устрицы и тёмный шоколад

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание ETNT рассказало, как можно повысить либидо при помощи продуктов питания.

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Яйца

Яйца — это не просто полноценный белок. Они содержат природное химическое вещество под названием холин, которое запускает выработку оксида азота (NO), увеличивая приток крови. Высокая концентрация витаминов В5 и В6 в яйцах помогает сбалансировать уровень гормонов и бороться со стрессом.

Полезные жиры

Потребление большего количества полезных жиров может творить чудеса с вашим либидо. Они имеют решающее значение для поддержания уровня половых гормонов.

Перекусывайте грецкими орехами и миндалем и готовьте блюда на растительных и ореховых маслах с маркировкой холодного отжима.

Шпинат

Шпинат богат марганцем, который способствует выработке женского гормона эстрогена. Дефицит магния также влияет на уровень фертильности женщины. Продукт также богат цинком, который помогает сдерживать выработку гормона гипофиза пролактина. При высоком уровне пролактин может вызвать сексуальную дисфункцию.

Устрицы

Моллюски богаты минералами, которые являются важнейшими компонентами половых гормонов, а также жизненно важны для оптимального функционирования мозга и нервной системы. В частности, устрицы являются богатым источником цинка, который помогает питать предстательную железу и повышает выработку тестостерона.

Тёмный шоколад

Исследования показали, что женщины, которые едят шоколад ежедневно, ведут более насыщенную сексуальную жизнь. Он высвобождает серотонин, повышающий настроение и снижающий стресс.