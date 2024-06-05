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5 лучших продуктов для повышения либидо

Для повышения либидо нужно есть устрицы и тёмный шоколад

1:47
Здоровье

Издание ETNT рассказало, как можно повысить либидо при помощи продуктов питания.

Для повышения либидо нужно есть устрицы и тёмный шоколад
Фото: commons.wikimedia.org by Itisdacurlz is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Яйца

Яйца — это не просто полноценный белок. Они содержат природное химическое вещество под названием холин, которое запускает выработку оксида азота (NO), увеличивая приток крови. Высокая концентрация витаминов В5 и В6 в яйцах помогает сбалансировать уровень гормонов и бороться со стрессом. 

Полезные жиры

Потребление большего количества полезных жиров может творить чудеса с вашим либидо. Они имеют решающее значение для поддержания уровня половых гормонов.

Перекусывайте грецкими орехами и миндалем и готовьте блюда на растительных и ореховых маслах с маркировкой холодного отжима.

Шпинат

Шпинат богат марганцем, который способствует выработке женского гормона эстрогена. Дефицит магния также влияет на уровень фертильности женщины. Продукт также богат цинком, который помогает сдерживать выработку гормона гипофиза пролактина. При высоком уровне пролактин может вызвать сексуальную дисфункцию. 

Устрицы

Моллюски богаты минералами, которые являются важнейшими компонентами половых гормонов, а также жизненно важны для оптимального функционирования мозга и нервной системы. В частности, устрицы являются богатым источником цинка, который помогает питать предстательную железу и повышает выработку тестостерона.

Тёмный шоколад

Исследования показали, что женщины, которые едят шоколад ежедневно, ведут более насыщенную сексуальную жизнь. Он высвобождает серотонин, повышающий настроение и снижающий стресс.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Алексеев Александр
Специализируется на лечении андрологических, урологических заболеваний и сексологических расстройств, в том числе заболеваний, передающиеся половым путем (ЗППП), заболеваний предстательной железы (простатит, аденома), мужского бесплодия и эректильной дисфункции, воспалительных заболеваний уретры, мочевого пузыря, почек, заболеваний органов мошонки и мочекаменной болезни
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Проводит кольпоскопию, лечение эрозии шейки матки, удаление доброкачественных образований, взятие биопсии, наложение швов на шейку матки, пластику половых губ, исследование и коррекцию гормонального фона
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Занимается диагностикой и лечением нарушений потенции, мужского бесплодия, преждевременного семяизвержения, урологических заболеваний, а также заболеваний, передающихся половым путем
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