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8 доказанных преимуществ для здоровья воды и чая с куркумой

Вода и чай с куркумой могут значительно улучшить здоровье

1:39
Здоровье

Куркума, которая используется в качестве специи в блюдах, относится к семейству имбирных. Она содержит железо, калий, В6 и витамин С, марганец и ценные минералы. Об этом пишет Plants Hospital.

Вода и чай с куркумой могут значительно улучшить здоровье
Фото: flickr.com by Wanna Be Creative is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Польза куркумы для здоровья

Специя играет важную роль в профилактике рака толстой кишки, рака молочной железы и рака простаты. Она также задерживает распространение раковых клеток у людей, больных раком.

Благодаря антиоксидантному действию куркума позволяет выводить вредные вещества, накопленные в организме, предотвращает застойные явления в сосудах, очищая кровь, снижает риск сердечных заболеваний.

Преимущества воды и чая с куркумой

Артрит — это тяжелое заболевание костей, которое может потребовать медицинской помощи. Вода с куркумой снижает риск развития артрита.
Болезнь Альцгеймера вызывает постепенную потерю памяти человека, и регулярное употребление куркумы снижает риск этого заболевания.

Вода с куркумой облегчает пищеварение, увеличивая скорость обмена веществ в организме. Куркума полезна для здоровья желудка. Она уравновешивает кислотное соотношение, необходимое желудку. Специя обеспечивает выведение токсинов, вызывающих инфекции крови в организме.

Она содержит компоненты и вещества, защищающие здоровье печени, куркума помогает сбалансировать уровень холестерина, а также снижает риск развития диабета, уравновешивая уровень сахара в крови.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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