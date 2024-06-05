8 доказанных преимуществ для здоровья воды и чая с куркумой

Куркума, которая используется в качестве специи в блюдах, относится к семейству имбирных. Она содержит железо, калий, В6 и витамин С, марганец и ценные минералы. Об этом пишет Plants Hospital.
Специя играет важную роль в профилактике рака толстой кишки, рака молочной железы и рака простаты. Она также задерживает распространение раковых клеток у людей, больных раком.
Благодаря антиоксидантному действию куркума позволяет выводить вредные вещества, накопленные в организме, предотвращает застойные явления в сосудах, очищая кровь, снижает риск сердечных заболеваний.
Артрит — это тяжелое заболевание костей, которое может потребовать медицинской помощи. Вода с куркумой снижает риск развития артрита.
Болезнь Альцгеймера вызывает постепенную потерю памяти человека, и регулярное употребление куркумы снижает риск этого заболевания.
Вода с куркумой облегчает пищеварение, увеличивая скорость обмена веществ в организме. Куркума полезна для здоровья желудка. Она уравновешивает кислотное соотношение, необходимое желудку. Специя обеспечивает выведение токсинов, вызывающих инфекции крови в организме.
Она содержит компоненты и вещества, защищающие здоровье печени, куркума помогает сбалансировать уровень холестерина, а также снижает риск развития диабета, уравновешивая уровень сахара в крови.
Кошки — отважные создания.